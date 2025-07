La Fondazione Messina per la cultura presenta 35 eventi. Ci sono Cottarelli e De Magistris

Arte, teatro, musica e libri. Da Emilio Solfrizzi a Francesco Montanari, Mario Incudine e Giordano Bruno Guerri

di Giuseppe Fontana e Marco Ipsale

Un programma ambizioso, frutto della sinergia tra l’Amministrazione comunale e la Città Metropolitana di Messina, che ha messo a disposizione il Monte di Pietà per ospitare buona parte degli eventi.

Ecco il calendario estivo delle iniziative promosse dalla Fondazione Messina per la Cultura.

“La cultura muove tanto interesse, scopro giornalmente tante cose che non vivendole non conoscevo – dice il sindaco Federico Basile -. L’idea non è una duplicazione di eventi che fa il Comune ma un sistema. Al Monte di Pietà ci saranno manifestazioni adeguate al luogo e così in periferia, per riscoprire i villaggi con la cultura. Sono oltre 35 eventi, organizzati in poco tempo. Ci sono tanti luoghi iconici che non sono mai stati valorizzati: Monte di Pietà e Santa Maria Alemanna sono splendidi. Ma c’è anche Parco Aldo Moro. Quando poi ci spostiamo tra Torre Faro, Salice, Briga Marina, San Matteo a Giostra, Ortoliuzzo, Camaro superiore, vuole dire che stiamo allargando l’orizzonte dello spettacolo. Ci sono tanti nomi importanti, un mix di presentazioni di libri, musica, arte”.

“Oggi presentiamo anche un supporto alle attività della fondazione, l’istituto Tyche Bank, che ha rafforzato il suo impegno per la sostenibilità e il territorio” – aggiunge l’assessore Massimo Finocchiaro.

Sulla stessa lunghezza d’onda, l’assessore Enzo Caruso: “Messina non è più una cenerentola ma una principessa. La cultura è conoscenza e si agganciano tanti settori, che portano poi promozione e turismo”.

Il calendario

Il sovrintendente Rosario Coppolino ha illustrato il calendario degli eventi: “Abbiamo stretto rapporti con gli operatori culturali e abbiamo visto grande passione e impegno. Come ci siamo mossi? Cercando di sostenere iniziative che già esistevano, economicamente e con patrocini e di valorizzare spazi rilevanti, come il Monte di Pietà, con una programmazione che va dall’audiovisivo alla musica, oltre a incontri e conferenze”.

Il programma include “concerti di varia natura, ci sono tributi, c’è il cineforum, ma ci sarà anche il festival delle arti e del pensiero con ospiti personaggi del giornalismo, filosofi, attori, che ci racconteranno le loro esperienze. Tra loro De Magistris, Cottarelli, Solfrizzi e Montanari”. Coppolino ha inoltre specificato che “sono iniziative che stiamo facendo anche insieme all’Università di Messina, alla Multisala Apollo, alla Città Metropolitana. Gli eventi saranno praticamente quotidiani”.

Tra gli appuntamenti di spicco, “a settembre, alla Chiesa di Santa Maria Alemanna, ci sarà Esoteric’arte, cinque appuntamenti sulla cultura esoterica”. La Fondazione ha anche sostenuto il festival di Salina e il Messina Opera Festival, lo Zancle Film Festival nei forti di Messina a luglio, e Scriptopia che in ottobre metterà al centro la sceneggiatura. Non mancherà la mostra internazionale cinematografica di Messina e il sostegno alla biennale di Messina che si riproporrà quest’anno. “Il calendario è molto ricco e ci sono ancora molte altre cose. Nell’ambito della formazione stiamo lavorando per la crescita delle compagnie teatrali under 30. Ci sono progetti vari, convegni e tanto altro. Ci vedremo presto per parlare di altro con entusiasmo”, ha concluso Coppolino.

La maggior parte degli eventi sarà gratuito mentre alcuni avranno un biglietto che si potrà acquistare anche in loco.