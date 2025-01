Fondazione “Messina per la cultura”, Rosario Coppolino nominato sovrintendente

E' stato presidente del Teatro Quirino "Vittorio Gassman"

Rosario Coppolino sarà il sovrintendente della Fondazione “Messina per la cultura”.

Con una solida esperienza come presidente e amministratore delegato del prestigioso Teatro Quirino Vittorio Gassman, porta con sé competenze e passione per il mondo delle arti e dello spettacolo.

La Fondazione “Messina per la Cultura” – dice il sindaco Federico Basile – rappresenta un pilastro strategico per il rilancio culturale della nostra città, un’istituzione dedicata a promuovere la bellezza delle nostre radici e a proiettare Messina verso il futuro, valorizzando creatività, arte e innovazione. Buon lavoro a Rosario Coppolino per questa nuova sfida. Messina guarda avanti, sempre più protagonista della scena culturale”.

