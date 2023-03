Fondi Fua, 115 milioni per progetti integrati tra 9 comuni: Messina capofila, ora la convenzione - Tempostretto

Dal sistema di voto ponderato alla ratifica del documento e del regolamento: in ballo fondi per progettazione sul territorio. Basile: "Troveremo la quadra"

MESSINA – Il Comune di Messina deve stringere i tempi per la ratifica della convenzione per i Fua, il fondo per l’area urbana funzionale, che andrà firmata entro marzo e vede protagonisti 9 comuni del territorio messinese. Si tratta di Messina, Alì Terme, Itala, Rometta, Scaletta Zanclea, Spadafora, Venetico e Villafranca Tirrena. La cifra, secondo quanto spiegato in aula dal sindaco Federico Basile e dal direttore generale del Comune, Salvo Puccio, dovrebbe essere secondo le stime di circa 115 milioni euro, spendibili esclusivamente con progetti integrati tra le varie città, che coinvolgano l’intera area interessata, su un principio di “coesione territoriale” sempre più attuale.

Fua oggi in commissione

Venerdì scorso c’è stato l’ultimo in contro tra i sindaci dei comuni coinvolti e oggi se n’è parlato durante la terza commissione consiliare presieduta dalla consigliera Emilia Rotondo. E l’argomento, più che i fondi stessi, resta la bozza di convenzione non ancora firmata, proprio perché nell’incontro di pochi giorni fa non si è trovata la quadra sulle modifiche richieste dall’amministrazione Basile. Il nodo cruciale è il sistema di voto all’interno dell’assemblea dei sindaci, che sarà chiamata a creare di fatto l’intera struttura operativa e il piano di interventi, su cui anche il consigliere di Ora Sicilia, Dario Zante, ha chiesto spiegazioni al direttore generale Puccio, auspicando un sistema che possa coinvolgere in maniera uniforme i comuni stessi.

Il voto ponderato e il tetto dei mille abitanti

Il passaggio relativo alla votazione, all’interno della proposta di delibera n.139 del 13 marzo 2023, recita al punto 4.5: “Ad ogni componente dell’assemblea dei sindaci è attribuito un voto. Qualora la decisione non si assunta all’unanimità, si procede a una seconda votazione utilizzando il peso ponderato in base alla dimensione demografica di ciascun Comune. Per il calcolo della ponderazione si assume il parametro di un voto ogni 1.000 abitanti, come rilevato dai dati Istat del penultimo anno relativo a quello nel quale si riunisce l’Organo. La popolazione eccedente i decimali non viene presa in considerazione ai fini del calcolo di ponderazione. Per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti viene attribuito un voto”.

Puccio: “Comune di Messina è il traino”

In aula, Puccio ha spiegato che “ci siamo visti venerdì e ci vedremo ancora”. Parlando dei fondi, inoltre, ha sottolineato: “Sono 9 comuni per una spesa complessiva di circa 115 milioni di euro, secondo le nostre stime su un totale di 900 in tutta la Regione. Sono i sindaci dei 9 comuni a dover creare questo organismo intermedio che deve creare uffici e piano di interventi, cioè l’elenco delle opere che saranno finanziate. Noi abbiamo proposto una votazione ponderata in base al numero di abitanti, ma ad alcuni sindaci non è piaciuta l’idea. Ovvio è che la strategia debba essere concertata insieme, ma allo stesso tempo è il comune di Messina il traino”.

Basile: “Troveremo la quadra”

Auspica un confronto sereno il sindaco Basile: “Non c’è stato trambusto ed è chiaro che ogni posizione debba essere ascoltata. La convenzione deve essere sottoscritta da tutti i sindaci per consentire la spendibilità di questi 115 milioni di euro che sono comprensoriali. Non riguardano solo il Comune di Messina ma tutti i comuni interessati. Questa è una convenzione standard che, ad esempio, Palermo ha già approvato. Noi ci muoveremo su quella scorta. Sono sicuro che troveremo la quadra, necessaria a tutto il territorio”.

