Fondi per il ponte dall’Europa? A luglio la decisione

Per gli studi sulla grande opera, potrebbe esserci un co-finanziamento

A luglio decisione dell’Unione europea sui fondi per gli studi sul ponte sullo Stretto. La richiesta di co-finanziare gli studi è arrivata a Bruxelles che “entro luglio” pubblicherà la sua decisione. “Finora abbiamo avuto due incontri con il vice premier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini”, ha dichiarato all’Ansa Pat Cox, coordinatore della Rete transeuropea di trasporto (Ten-T) del Corridoio Mediterraneo-Scandinavo, a margine dei Connecting Europe Days che si sono svolti a Bruxelles.

Il coordinatore Cox ha spiegato che “le uniche risorse che potrebbero arrivare per ora da Bruxelles sono quelle di un co-finanziamento fino al 50% per tutti quegli studi di preparazione e aggiornamento del progetto per la costruzione del Ponte” (fonte Ansa).

