Fondi per il ponte, “ecco la copertura totale per 13 miliardi”

La società Stretto di Messina elenca gli stanziamenti per la grande opera

“Facciamo chiarezza sui fondi a disposizione per il ponte sullo stretto, la cui copertura è adesso totale per 13.532 miliardi. Ecco le differenze tra legge finanziaria 24 (in cui mancava 1,5 mld) e 25 (che include l’intero fabbisogno)”. Così in una nota la società Stretto di Messina, con amministratore delegato Pietro Ciucci (nella foto).

I numeri della Stretto di Messina

• Finanziamenti

Copertura finanziaria 2024

“Nel 2024 per il progetto Ponte gli stanziamenti previsti ammontavano a 12 miliardi di cui 11,63 coperti dal disegno di Legge di Bilancio per il 2024 e 370 milioni tramite risorse dell’aumento di capitale di Stretto di Messina:

9.312 fonte bilancio statale

718 FSC Amministrazione Centrale

1.600 FSC Sicilia e Calabria, di cui 300 milioni dalla Calabria e 1,3 miliardi dalla Sicilia.

370 milioni risorse SDM

Totale 12 miliardi.

Il valore aggiornato, a valle anche della definizione degli accordi con tutti i diversi affidatari, è pari 13,5 miliardi, come risultava dal Def (Documento di economia e finanza pubblica) 2024. Pertanto ai fini della copertura complessiva del valore dell’Opera occorrevano risorse aggiuntive pari a 1,5 miliardi”.

Copertura finanziaria 2025

6.962 fonte bilancio statale

4.600 FSC Amministrazione Centrale (3.882+718)

1.600 FSC Sicilia e Calabria, di cui 300 milioni dalla Calabria e 1,3 miliardi dalla Sicilia.

370 milioni risorse SDM

Totale 13.532 miliardi.

