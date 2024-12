Ponte sullo Stretto, “ci appelliamo al presidente Mattarella” VIDEO

La parola a Daniele Ialacqua, del comitato No ponte Capo Peloro. In primo piano una petizione in occasione del presidio no ponte in piazza Lo Sardo

MESSINA – Oggi presidio contro il ponte sullo Stretto in piazza Lo Sardo. Tanti gli interventi sul palco e il comitato No ponte Capo Peloro si è fatto promotore di una petizione rivolta al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Sottolinea Daniele Ialacqua, ex assessore, a nome del comitato: “Chiediamo una vigilanza ancora più forte, da garante di tutti i cittadini e del principio che la sovranità appartiene al popolo, rispetto alle forzature di chi governa. Dalla lettura del parere della commissione Via-Vas (Valutazione d’impatto ambientale e strategica) che cosa s’evince? Che bisognava dire no al progetto, date le osservazioni. Il risultato è paradossale e noi non smettiamo di far sentire la nostra voce critica”.

