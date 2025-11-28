 Fondo Fucile, quasi ultimate le strutture delle nuove case popolari

Fondo Fucile, quasi ultimate le strutture delle nuove case popolari

Redazione

Fondo Fucile, quasi ultimate le strutture delle nuove case popolari

venerdì 28 Novembre 2025 - 13:20

Realizzate per due terzi. Ci saranno anche asilo, area verde e campo di calcio

Sopralluogo del vicesindaco Salvatore Mondello a Fondo Fucile, lì dove sono in corso di realizzazione le strutture in elevazione delle nuove palazzine di case popolari.

“Un vero cambio di volto per il quartiere – dice il sindaco Federico Basile -: i lavori sono nei tempi rispetto agli stati di avanzamento, infatti risultano già realizzate le strutture di più dei due terzi dell’intero. Il progetto, inoltre, prevede anche la creazione di spazi di comunità, come l’asilo nido situato al piano terra delle palazzine e l’area verde attrezzata con campo di calcio a 7, per il tempo libero di grandi e piccoli. Sono state concluse tutte le attività di bonifica su oltre 200 metri quadri di terreni non direttamente coinvolti nella costruzione, garantendo quindi la piena sicurezza e salubrità di tutta l’area”.

Il progetto e il vincolo Pnrr

Il progetto di riqualificazione di Fondo Fucile rientra nell’ambito del Pinqua (Piano Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare) ed è finanziato con i fondi del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), inserendosi nella Missione 5. L’intervento insiste su un’area di circa 14mila metri quadri un tempo occupata da una delle più vaste baraccopoli di Messina, completamente demolita e bonificata. Il piano prevede la costruzione di circa 80 nuove case popolari, destinate a chiudere la lunga emergenza abitativa del rione. La sua realizzazione è vincolata alla stringente tempistica imposta dal Pnrr, che fissa la conclusione dei lavori definitivi entro il marzo 2026, in attesa di un’eventuale proroga.

lavori fondo fucile
lavori fondo fucile
lavori fondo fucile
lavori fondo fucile

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Accoltella 57enne, arrestata 30enne per tentato omicidio aggravato
Policlinico di Messina tra eccellenze cliniche e tecnologie obsolete
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED