Fontalba Marathon Messina. Una convention aprirà il fine settimana di gare - Tempostretto

La Fontalba Marathon Messina si aprirà con una convention riservata agli allenatori al Palacultura sabato 7 gennaio

MESSINA – La “13ª Fontalba Marathon Messina” proporrà un intenso weekend, che si aprirà sabato 7 gennaio con una convention riservata agli allenatori di atletica leggera. L’iniziativa, che avrà come relatore Gaspare Polizzi, tecnico del mitico Totò Antibo e scopritore, in tempi più recenti, dei fratelli Ala e Osama Zoghlami, si svolgerà, dalle ore 10 alle 13, al Palacultura “Antonello da Messina”: l’iscrizione gratuita scadrà alla mezzanotte del 2 gennaio (inviare mail a info@polisportivaodysseus.com).

“Vivremo un fine settimana intenso – dichiara Aliberti – inizieremo con l’incontro riservato ai tecnici, che invito a partecipare in grande numero, per finire, circa 24 ore dopo, con la premiazione della maratona. Siamo alle prese con gli ultimi preparativi e comunicheremo presto giorno e luogo della presentazione ufficiale dell’evento sportivo”.

Il programma della Fontalba Marathon Messina

Cresce, intanto, l’attesa per la gara di domenica 8 gennaio, organizzata dalla Polisportiva Odysseus del patron Antonello Aliberti, primo importante appuntamento podistico del nuovo anno. Nel ricco programma, sono previste la “Maratona Antonello da Messina”, sulla canonica distanza di 42,195 km, la “Mezza Maratona Eufemio da Messina” di 21,097 km e la “Shakespeare Run” di 10,5 km. La partenza della maratona avverrà alle ore 8:30 in Piazza Unione Europea, sede pure dell’arrivo. Il percorso prevede un giro di 5,274 km da ripetere otto volte. Quattro, invece, le tornate per la Mezza Maratona, che scatterà alle 10:30. Due per la “Shakespeare Run”, con start fissato alle ore 9.