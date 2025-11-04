Forte San Salvatore, la Marina militare apre le porte ai cittadini FOTO

Messinesi e turisti hanno visitato gratuitamente la Stele della Madonnina e il Pattugliatore Libra

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – In occasione delle celebrazioni della “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”, che come ogni anno si svolgono il 4 novembre, la Marina militare di Messina ha aperto le porte della Base navale alla città.

Visite gratuite per la celebrazione del 4 novembre

Messinesi e turisti hanno potuto visitare gratuitamente Forte San Salvatore, con la Stele della Madonnina, per poi salire a bordo del Pattugliatore d’Altura Libra.

A bordo del Pattugliatore Libra

Partiti dal Piazzale Todaro, divisi in gruppi da 20, i visitatori hanno fatto diverse tappe all’interno della base. Ad accoglierli sul pattugliatore c’era l’ufficiale in seconda della nave. “Questo pattugliatore ha altre 3 navi gemelle. Le attività principale dell’unità navale sono la salvaguardia della vita in mare e il salvataggio dei migranti”, ha spiegato l’ufficiale Giuseppe Bellistri. “Ma anche la salvaguardia dei pescherecci nazionali e delle navi mercantili. Di recente la nave Libra si è occupata anche del trasporto dei migranti dall’Italia all’Albania”, ha aggiunto.

Cannone e sala di controllo

La visita guidata è proseguita sul ponte dove è posizionato il cannone antiaereo e nella sala di controllo, dove c’è il timone della nave. “Il cannone risale agli anni ’60 e finora è stato usato solo per delle esercitazioni in mare. E’ tuttora funzionante e ha una gittata di 15.000 metri, fino ad un’altezza di 7.000. Nasce come cannone antiaereo o antinavale”, ha concluso l’ufficiale in seconda.

Ai piedi della Madonnina

Subito dopo la visita a bordo del pattugliatore il gruppo si è spostato all’interno del Forte San Salvatore. Dopo aver superato la Porta Spagnola i visitatori si sono ritrovati ai piedi della Madonna della Lettera. Hanno potuto osservare prima l’ex polveriera del forte, poi attraversare il corridoio circolare interno, per poi raggiungere la Stele. Hanno potuto ammirare la maestosità dei suoi 27 metri di altezza, più gli 8 della statua. Da li hanno poi visitato le sale espositive interne, compresa quella arricchita dalla collezione privata dello storico messinese Franz Riccobono.

Visita molto apprezzata da messinesi e turisti

La visita guidata è stata molto apprezzata dai messinesi che non avevano mai avuto l’opportunità di entrare in questo pezzo di storia. Ma anche da una turista australiana e da un gruppo di viaggiatori francesi che porteranno a casa un bel ricordo di Messina, con il suo panorama mozzafiato in una soleggiata mattina di novembre.

Vedi qui la galleria fotografica della giornata