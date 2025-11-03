 Messina. Visite gratuite a Forte San Salvatore e al Pattugliatore d'Altura Libra

Redazione

lunedì 03 Novembre 2025 - 07:30

Martedì 4 novembre, in occasione della Giornata dell'Unita Nazionale e delle forze armate

Martedì 4 novembre, in occasione delle celebrazioni della “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”, su disposizione dello Stato Maggiore della Marina, la Base navale della Marina Militare di Messina aprirà le sue porte alla Città promuovendo una giornata aperta con la possibilità di visitare il Forte San Salvatore e il Pattugliatore d’Altura Libra. Le iniziative saranno ad ingresso libero e gratuito, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30.

All’interno del Forte sarà presente un punto informativo a favore degli studenti con la possibilità di conoscere le opportunità concorsuali della Marina Militare. Sarà anche possibile visitare le sale storiche, il percorso esterno della Stele della Madonna della Lettera e potrà essere ammirato il panorama della Città e dello Stretto. Per consentire il corretto accesso degli studenti e visitatori all’interno della Base Navale, sarà utilizzato un mezzo collettivo della Marina Militare che farà da navetta continua dal Piazzale Todaro al Forte San Salvatore e viceversa.

