Stele della Madonnina e portale della Lanterna: tornano a splendere i tesori della Zona Falcata VIDEO

Ma anche Porta spagnola e mura di Forte San Salvatore: inizia il viaggio fra le opere restaurate dalla Soprintendenza

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Tornano a splendere i tesori della Zona Falcata. Stele della Madonnina, portale di accesso alla Lanterna del Montorsoli, struttura difensiva settecentesca “a stella”, Porta spagnola e antiche mura del Forte San Salvatore: inizia il viaggio fra le opere restaurate dalla Soprintendenza. I beni monumentali sono stati riconsegnati alla città lo scorso 31 gennaio.

Stele della Madonnina: lavori di restauro e messa in sicurezza

A guidarci nel viaggio è l’architetta Mirella Vinci, ex soprintendente ai Beni culturali di Messina e direttrice dei lavori. Siamo partiti dai piedi della Madonnina per raccontare i lavori di restauro e messa in sicurezza che hanno interessato la stele e in particolare le pietre intorno alle feritoie. Poi il portale di accesso alla Lanterna del Montorsoli che non era più utilizzabile e quel che resta della cinta difensiva “a stella” risalente al 1730.

Lanterna e Faro di San Raineri

Contemporaneamente la Marina militare ha lavorato, e sta continuando a farlo, al restauro interno ed esterno della Lanterna del Montorsoli che ospita il Faro di San Ranieri. A raccontare gli interventi è il comandante Mari Fari Sicilia Johnny Pizzimenti.

Il viaggio continuerà…

Il viaggio continuerà con il racconto degli interventi di recupero delle antiche mura del Forte San Salvatore e la Porta spagnola di origine cinquecentesca.

“Tre enti hanno lavorato in sinergia”

Il progetto complessivo è stato redatto dalla Marina militare, la stazione appaltante del Genio civile di Messina e la direzione lavori affidata alla Soprintendenza ai Beni culturali di Messina. “Tre enti che hanno lavorato in sinergia per il recupero dei beni monumentali della Zona Falcata”, conclude la commissaria per l’attuazione degli interventi programmati Mirella Vinci.

Il dettaglio dei lavori

Ecco il dettaglio dei lavori eseguiti con finanziamenti regionali. Per il restauro e la messa in sicurezza della Stele della Madonnina sono stati spesi 343.600,66€ e l’impresa che ha eseguito i lavori è la Tecnocostruzioni di Gangi (Palermo). Per il Portale di accesso alla Lanterna e la struttura difensiva settecentesca 111.277,63€ e l’impresa era la Orobello di Bagheria (Palermo). Per la Porta spagnola e le mura di San Salvatore è stata spesa la somma più grande per un importo di 723.594,76€ e i lavori sono stati eseguiti dall’Impresa Mondello Costruzioni di S. Angelo di Brolo (Messina).

Progetti elaborati dalla Marina militare

I progetti elaborati dalla Marina militare, su indicazione della Soprintendenza, sono stati realizzati dagli architetti Claudio Battiato e Stefano Gervasi, dall’ingegnere Angelo Pirri e da Domenico Crisopulli e Claudio Antonuccio. Per il Genio civile il rup Giuseppe Sangiorgio e il geometra Francesco Musciumarra. Per la Soprintendenza la direzione lavori è stata affidata all’architetta Mirella Vinci, a Guglielmo Pirrone, all’ingegnere Salvatore Stopo e alla dottoressa Virginia Buda.

Vedi qui la galleria fotografica