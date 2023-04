Fortitudo Messina e Basket School raggiungono la finale playoff - Tempostretto

Hanno dovuto ricorrere a gara3 ma le formazioni messinesi raggiungono in finale le cugine Castanea e Orsa Barcellona

MESSINA – La Fortitudo e la Basket School Messina chiudono le rispettive serie contro Catanzaro e Cus Catania. Punteggio finale 2-1 e, con qualche giorno di ritardo, avanzano in finale playoff di Serie C Gold dove affronteranno adesso altre due formazioni del territorio messinese.

A giocarsi la promozione nella prossima Serie C Interregionale infatti saranno nella finale del mini girone Arancio Basket School Messina contro Castanea, mentre nel mini girone Giallo Fortitudo Messina e Orsa Barcellona. Gara 1 prevista nel prossimo weekend, sabato si gioca al PalaRussello, mentre domenica prevista la sfida al PalaMili. Si giocherà sempre al meglio delle due partite vinte, iniziando in casa della miglior piazzata e il ritorno si gioca infrasettimanale in casa della peggior classificata. Per l’eventuale bella si ritornerà in casa delle migliori il fine settimana successivo.

Come anticipato e auspicato, ma adesso è realtà, agli Svincolati Milazzo e alla Siaz Piazza Armerina, promosse direttamente dopo la stagione regolare, si aggiungeranno altre tre squadre che saranno tutte proveniente dal territorio messinese. Le finaliste vincitrici infatti saranno promosse e le due sconfitte si sfideranno in un’altra serie di partite che consentirà loro di guadagnarsi, con una seconda opportunità, l’ultima promozione in palio.

Basket School Messina – Cus Catania 96-58

Una straripante Basket School Messina supera con un nettissimo 96-58 il Cus Catania in gara3 e accede alla finale playoff del girone Arancio della serie C Gold siculo calabrese dedicata ad Haitem Fathallah. I giallorossi allenati da Pippo Sidoti conquistano la terza finale consecutiva, disputando la gara perfetta. Mettono su una difesa arcigna che non concede spazi ai tiratori avversari. La squadra di coach Russo, al cospetto di una Basket School determinatissima, è apparsa la copia sbiadita di quella ammirata nelle prime due gare.

Finisce con gli abbracci e la felicità di giocatori, dirigenti e pubblico. Messina manda in doppia cifra ben cinque giocatori: Di Dio 23 punti, Scimone 16, Tartamella 13, Zivkovic 11 e Obitsoe 10. Ottime le prove di Linde (9), Mancasola (8) e Cordaro (6). Adesso l’attenzione si sposta a domenica prossima, quando la Basket School affronterà il Castanea in una serie di finale molto equilibrata in cui avrà, anche questa volta, il vantaggio del fattore campo in caso di “bella”.

Fortitudo Messina – Academy Catanzaro 70-55

Al PalaRussello, giocata sabato, la Fortitudo Messina ha avuto la meglio 70-55 in Gara3 dell’Academy Catanzaro, brava in settimana a mantenere aperta la serie. La formazione di coach Cavalieri in casa ha provato a imporre la sua legge sin dalle prime battute, ma bravi i calabresi a restare in scia nonostante i continui allunghi della Fortitudo. La formazione locale apriva il quarto e ultimo quarto con un vantaggio minimo di 50-49, ma grazie ad un parziale finale di 20-6 chiudeva la serie con una vittoria che appare più larga di quello che è stata.

