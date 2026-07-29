Forza Italia fuori anche dal Consiglio provinciale, Grasso: “Penalizzati dal meccanismo”

L'analisi post voto della coordinatrice provinciale: "C'è chi, con meno consensi dei nostri, ha eletto il proprio consigliere".

MESSINA – Dopo il flop alle ultime elezioni amministrative a Messina e nessun esponente eletto in Consiglio comunale di Messina, Forza Italia perde anche la battaglia per il Consiglio provinciale. Un risultato che non può soddisfare gli azzurri nonostante la coordinatrice Bernardette Grasso si sforzi a vedere il bicchiere mezzo pieno: “Forza Azzurra si conferma quarta lista della Città Metropolitana con 107 schede. Un risultato che nasce dal lavoro di centosette amministratori – sottolinea – che hanno creduto in questo progetto e che ieri sono venuti a Messina a votare, senza essere obbligati e senza chiedere nulla in cambio. A ciascuno di loro va il mio ringraziamento più sincero. Grazie anche ai sette candidati che hanno messo il proprio nome in una competizione difficile”.

Il risultato dell’uscente Alessandra Milio

“Un ringraziamento particolare alla consigliera provinciale uscente Alessandra Milio, che con 4.010 punti di preferenza — il 78,7% del totale della lista — ha confermato quanto sia compatto il nostro gruppo e riconosciuto il suo impegno in questi anni. Il dato è chiaro: davanti e dietro di noi, liste sostenute da partiti nazionali con strutture e apparati che a noi sono mancati”, continua la coordinatrice provinciale.

“Noi avevamo solo gli amici: sindaci e consiglieri leali che si spendono ogni giorno per le proprie comunità – aggiunge l’on. Grasso. Eppure c’è chi, con meno consensi dei nostri, ha eletto il proprio consigliere. Noi no. Il meccanismo del voto ponderato non pesa gli amministratori, pesa i Comuni. Una scheda di Messina città vale 1.061 punti, una di un piccolo Comune ne vale 22. Così il nostro 10,2% — uno su dieci di tutti gli amministratori — si traduce in un 5,75% ponderato e in zero seggi su quattordici. Ci sono mancati 611 punti”.

“Abbiamo scelto di esserci lo stesso, anche senza simbolo”

“Io ci ho messo la faccia. Per ragioni tecniche legate all’autorizzazione all’uso del contrassegno non abbiamo potuto presentarci con il simbolo di Forza Italia. Potevamo fermarci lì: abbiamo scelto di esserci lo stesso, con una lista civica costruita chiamando personalmente chi in questi anni ha lavorato sul territorio. Non tutti, dentro il partito, hanno ritenuto di fare altrettanto: c’è chi ha preferito restare fuori e c’è chi ha guardato altrove. Non è un rimprovero, è un dato di fatto che consegno alla riflessione di tutti. Sono soddisfatta della risposta che però ho ricevuto dagli amministratori – conclude la coordinatrice -. Questo risultato porta la firma di centosette sindaci e consiglieri comunali ed è la prova che un radicamento vero non si improvvisa. Il seggio non è arrivato per un meccanismo che penalizza chi opera nei piccoli Comuni, ma la squadra c’è, è solida, e da qui si riparte. Per me, questo vale più di un seggio”.

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