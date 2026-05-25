Elezioni a Messina, le liste in Consiglio tra il flop di Forza Italia e la corazzata Sud chiama Nord

Sconfitti e vincitori. Aggiornamento su quelle che andranno a Palazzo Zanca e quelle che rimarranno fuori. La Lega ce la potrebbe fare per poco

MESSINA – 128 sezioni su 253 intorno alle 23.40. Il dato è in aggiornamento ma quali sono le liste che andranno in Consiglio comunale, superando il 5 per cento? Sul fronte del sindaco riconfermato Federico Basile, e che viaggia oltre il 57%, c’è la corazzata Sud chiama Nord sul 13.71%, Basile sindaco di Messina 8.92 per cento, Federico per Messina sul 6.93, Amo Messina 6.06 per cento, Messina protagonista al 7.33.

Le liste in pole position e quelle bocciate a Messina

E gli avversari? Il Partito democratico si deve accontentare del 7.89 per cento; Marcello Scurria sindaco di Messina è sul 5.4 per cento; Popolari e Autonomisti-Grande Sicilia, area Genovese, 8.37 per cento; Fratelli d’Italia allo stato attuale poco meno dell’8 per cento (7.91%): Lega per un pelo, e ancora non è detto, con il 5.22 per cento.

Clamoroso il risultato di Forza Italia, con il 3,57% fuori dal Consiglio comunale. Tra gli sconfitti pure il Movimento Cinquestelle e Controcorrente di La Vardera, insieme in una lista, con il 3.01%.