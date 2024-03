Forza Italia Giovani, nel messinese cinque nuovi segretari comunali

Salvatore Di Paola a Castell'Umberto, Vittorio Sabato a Taormina. Soddisfazione della coordinatrice Provinciale Grasso

MESSINA – In provincia di Messina si rinnovano le cariche di segretario comunale di Forza Italia Giovani. Cinque i Comuni coinvolti: Sebastiano Panzarella a Castell’Umberto, Salvatore Di Paola a Capo d’Orlando, Giacomo Fascetto a Capizzi, Carmen Lionti a Falcone e Vittorio Sabato a Taormina. “A ciascuno di loro porgo gli auguri più sentiti per un proficuo mandato all’interno del Partito – afferma la coordinatrice di Forza Italia in provincia di Messina, Bernardette Grasso -. La loro passione, il loro impegno e la loro dedizione saranno fondamentali per promuovere i valori e gli ideali di Forza Italia. D’altronde, sono sempre più i giovani che credono nei valori di un Partito liberale e popolare come il nostro. Questo non può che renderci orgogliosi per continuare nella strada intrapresa”.

“Sono fiducioso in merito al lavoro che i nuovi segretari comunali svolgeranno – chiosa il vicepresidente regionale di Forza Italia Giovani, Matteo Randazzo. Grazie a una vicendevole collaborazione, potremo lavorare per continuare nel processo di sviluppo del Partito in tutta la provincia messinese, coinvolgendo sempre più giovani che vogliono impegnarsi con responsabilità e senso civico”.