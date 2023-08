Foto e video ai dolci, poi il "dono" a Cirs e Mensa di Sant'Antonio - Tempostretto

La scelta di solidarietà dell'agenzia Morgana Factory: "Vogliamo evitare gli sprechi condividendo con chi ha bisogno"

MESSINA – La società di marketing, comunicazione e social media, Morgana Factory, sta realizzando materiale fotografico e video da Messina per un brand internazionale (su cui mantiene il riserbo). Nulla di strano per l’agenzia, che da tempo ormai collabora con aziende in tutta Italia e all’estero. Stavolta, trattandosi di food, i ragazzi della “factory” hanno deciso di non sprecare nemmeno una singola fetta di torta e o una porzione di dolce, dopo aver scattato le foto. E così, grazie a un accordo con diverse associazioni e alla collaborazione della protezione civile di Barcellona, il cibo è stato devoluto in beneficenza.

21 ricette tra torte e monoporzioni

Sono state immortalate 21 ricette di dolci, tra torte e monoporzioni, che ora andranno al Cirs di Messina e alla Mensa di Sant’Antonio. Una scelta che dai vertici dell’agenzia spiegano così: “Di recente abbiamo portato a termine un altro lavoro simile. Abbiamo realizzato foto in diverse fasi della preparazione e può capitare di dover buttare via del cibo. Noi non ci stiamo, siamo contro gli sprechi e abbiamo pensato di poter salvare il cibo e condividerlo con chi ne ha davvero bisogno”.

In mattinata è avvenuta la consegna. In tempi in cui si parla sempre di più di modi con cui ridurre gli sprechi, donare il cibo assume una doppia valenza. Ed è sempre un gesto di solidarietà tra i più importanti possibili.