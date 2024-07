Fra meno di 24 ore irrompe il maestrale, rischio temporali violenti sul Tirreno?

Ecco che clima ci aspetta

Arriva finalmente una buona notizia per quest’estate, che si sta confermando molto problematica. E non solo per l’afa opprimente (a coloro che sono convinti che in estate è normale che faccia caldo ricordo che da 15 giorni siamo +6°C +7°C sopra le medie, un tempo capitava solo una manciata di giorni, dati alla mano), ma per la gravissima siccità che peggiorerà ulteriormente nelle prossime settimane a causa delle alte temperature di questi giorni. Quantomeno nelle prossime ore, come avevamo già anticipato in questo articolo, irromperanno temperati venti di maestrale, pronti a provocare un calo termico, dell’ordine dei -6°C -7°C.

Ma sarà più importante il calo, sensibile, dell’umidità relativa, che renderà il caldo molto più sopportabile, soprattutto durante le ore notturne. L’afa verrà scacciata via dalle raffiche di maestrale, che già nella tarda mattinata di domani raggiungeranno il Messinese, con il ritorno a temperature nella media o poco sotto. Ma oltre al calo termico, che potremo apprezzare non prima di domani sera, domani in serata sul Tirreno si potrà vedere lo sviluppo di qualche temporale, anche tosto. Alcuni di questi, prima di impattare sulla costa calabrese, in serata o notte di domani (fra lunedì e martedì) potranno sfiorare la costa Messinese e la città, soprattutto la zona Nord, causando improvvisi e forti scrosci di pioggia.

Il rischio temporali dal Tirreno domani sera

Se l’aria fresca sfondava bene per prima in quota, sopra i 5000 metri per intenderci, rispetto ai bassi strati (1500 metri), sul Tirreno si veniva a realizzare una situazione esplosiva, molto instabile, con lo sviluppo di temporali violenti, capaci di provocare nubifragi e colpi di vento. Specialmente ora che il mare è molto caldo in superficie, con valori fino a +29°C. Ma secondo le simulazioni dei modelli l’aria fresca (il maestrale) dovrebbe sfondare prima negli strati più bassi, e poi in serata in quota. Quindi non ci dovrebbe essere il rischio di fenomeni estremi, ma nuvole basse e cumuli, capaci di produrre brevi piogge e qualche acquazzone sulla costa tirrenica e sul capoluogo, in tarda serata/notte. Il grosso dei temporali sembra passare poco più a nord, sulla Calabria tirrenica.

Temperature in media fino a metà settimana

Dopo l’arrivo del maestrale il clima ad inizio settimana sarà decisamente più piacevole, per via dell’abbassamento dei valori di umidità relativa, sulle coste tirreniche inoltre si affaccerà un po’ di nuvolosità, ma il rischio di eventuali piogge o isolati acquazzoni sarà davvero molto basso. Fra giovedì 25 e venerdì 26 si prevede un nuovo incremento delle temperature, ma ancora è presto sapere se si ritornerà a valori simili a quelli registrati a questi giorni.