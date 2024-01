Fra poche ore il primo plenilunio del 2024: la “luna piena del lupo”

A partire dalla serata di domani la prima luna piena del 2024 si staglierà sopra l’orizzonte.

Manca ormai pochissimo alla prima luna piena del 2024, denominata anche come “luna piena del lupo”. Questo nomignolo proviene dall’antica tradizione dei nativi americani. Il plenilunio di gennaio sarà il giorno 25, ossia domani.

La sera del 25 gennaio potremo quindi ammirare lo spettacolo del plenilunio. A partire dalla serata di domani la prima luna piena del 2024 si staglierà sopra l’orizzonte, regalando uno scenario mozzafiato.

Dal punto di vista meteorologico non ci saranno grossi problemi, visto che ritornerà l’alta pressione sub-tropicale, pronta a garantire cielo poco nuvoloso e un’atmosfera limpida durante le ore serali.

Ogni quanto tempo c’è una Luna piena?

Fra due momenti di Luna piena passano in media 29 giorni, 12 ore e 44 minuti. Questo intervallo di tempo viene chiamato mese sinodico, o lunazione. È il tempo che la Luna impiega per riallineare nuovamente la sua posizione con il Sole e la Terra.

La seconda Luna piena del 2024 a febbraio

Per il secondo plenilunio dovremo aspettare invece il 24 febbraio prossimo. Come ogni anno tornerà, anche nel 2024, il fenomeno della Superluna. Con questo termine, che non è un termine scientifico ufficiale, si indica un “plenilunio al perigeo’” cioè una Luna piena che si verifica nel momento di massima vicinanza tra Luna e Terra.