Fra pochi giorni lo spettacolo della superluna di ottobre

La distanza tra il satellite e il pianeta Terra si riduce di qualche decina di migliaia di chilometri, regalando alla vista una luna più "grande"

Mancano davvero pochi giorni per l’arrivo di uno degli spettacoli astronomici più importanti per questo mese di ottobre. Stiamo parlando della prima superluna di questo 2025. Quando si parla di “superluna”, si intende una luna piena che appare sensibilmente più grande e luminosa del solito. Questo accade perché la luna si trova nel punto della sua orbita più vicino alla Terra, detto perigeo. In questo momento, la distanza tra il satellite e il pianeta Terra si riduce di qualche decina di migliaia di chilometri rispetto alla media, regalando alla vista una luna più “grande” (fino al 14% di diametro in più) e più brillante (anche del 30%) rispetto alle normali lune piene.

Ma se il moto è ciclico perché la superluna non si verifica ogni mese? In realtà l’orbita della luna non è perfettamente circolare, ma leggermente ellittica. Solo quando la fase di luna piena coincide con il passaggio della luna stessa al perigeo, si crea l’affascinante effetto della superluna. Per questo, il fenomeno che si verificherà nell’ambito del calendario lunare di ottobre 2025 non accade mai con cadenza regolare.

La data della superluna

La prossima superluna cadrà proprio a ottobre e sarà la prima del 2025. In particolare, il momento privilegiato per vederla sarà alle ore 05:48 della mattina di martedì 7 ottobre. Per vederla al meglio e per scattare foto memorabili è consigliabile scegliere un luogo con poco inquinamento luminoso, come una campagna lontana dalla città o un punto panoramico elevato. La superluna sarà visibile a occhio nudo, senza bisogno di strumenti astronomici, anche se un semplice binocolo o un piccolo telescopio possono rivelare dettagli sorprendenti sulla superficie lunare, con i mari e i suoi crateri. L’attività della superluna influenzerà in modo drastico le correnti dello Stretto, rendendole più forti e turbolenti del solito.