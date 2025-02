Frana a Contrada Scoppo, “senza luce e acqua da 24 ore”

Una famiglia è isolata a Messina dopo il maltempo: "Siamo in casa con due disabili e se non tolgono la terra e il fango non si può passare"

MESSINA – Senza luce e senz’acqua da quasi 24 ore. Dopo il maltempo a Contrada Scoppo è caduto un palo della luce. Racconta una signora: “Da ieri siamo isolati a causa di frana, con le candele. E per caricare il telefonino dobbiamo spostarci in auto. Il problema è che viviamo in collina (molto più in alto rispetto alla sede del Cas, n.d.r.) e la tempesta ha fatto franare la strada. Non si può passare con l’auto ed è davvero difficile, se non impossibile, pure a piedi. La salita verso casa è ripida. Con due disabili in casa, sei cani e tre gatti, si tratta di un disastro. Il tecnico Enel ha parlato di settimane di lavori. Io faccio un appello alle istituzioni: devono risolvere subito l’emergenza”.

“Ci sentiamo abbandonati, occorre creare un varco”

Insiste la cittadina: “Siamo isolati e ci sentiamo abbandonati. Io sono diabetica e mio marito cardiopatico. Oggi ho riempito qualche bottiglia con un filo d’acqua dal rubinetto. Ma come possiamo resistere così? VIvendo in collina, nemmeno l’autobotte può raggiungerci. Occorre creare un varco nella strada”.

