Frana Sp23, ci vorrà un mese per mettere in sicurezza e riaprire la strada - Tempostretto

La situazione e gli interventi in atto dopo il crollo della sede stradale, avvenuto questa notte

S. TERESA – Si presenta “assai complicata”, per usare le parole del sindaco Danilo Lo Giudice, la situazione sulla Sp23 all’altezza dell’abitato di Misserio, dove questa notte si è verificata una frana che ha inghiottito la sede stradale. Tecnici comunali e della Città metropolitana, insieme agli amministratori e ai responsabili della ditta che stava eseguendo i lavori di consolidamento in quel tratto, hanno fatto il punto della situazione. Attualmente si sta predisponendo un bypass per ripristinare la fornitura idrica interrotta nella frazione di Misserio, così come contestualmente l’impresa che gestisce la rete del metano sta ripristinando le tubature al fine di eliminare ogni pericolo.

La viabilità alternativa

Il sindaco Lo Giudice ha chiesto alla Città metropolitana di intervenire sull’alternativa viaria, la Sp Misserio-Fautarì-Mancusa per rimuovere eventuali criticità, così come di verificare le condizioni e quindi di procedere all’eventuale riapertura della Sp Casalvecchio-Fautarì San Carlo, qualora non vi siano condizioni meteo sfavorevoli, mediante intervento di mezzi e l’eliminazione degli avvallamenti per migliorare le condizioni di sicurezza. “Con la ditta che stava eseguendo i lavori di consolidamento – ha aggiunto il primo cittadino di S. Teresa – è stato concordato di mettere in sicurezza il punto critico del crollo e procedere con i lavori di realizzazione del nuovo muro; siamo fiduciosi che, qualora non emergano imprevisti, nel giro di un mese riusciremo a riaprire l’arteria in assoluta sicurezza”.

Scuolabus e raccolta rifiuti

Per quanto riguarda il servizio scuolabus per i bambini che risiedono nella frazione di Misserio, sono stati già informati i genitori e verrà erogato regolarmente con punto di incontro al bivio verso Savoca. Anche il servizio di raccolta dei rifiuti non verrà interrotto, così come assicurato dal sindaco Lo Giudice.

