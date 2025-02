Francesco Di Sarcina commissario per il completamento del porto di Tremestieri

Ufficiale la nomina dell'ingegnere messinese, attuale presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

MESSINA – L’ingegnere Francesco Di Sarcina, attuale presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, è il nuovo commissario straordinario per la realizzazione del porto di Tremestieri. Oggi il completamento dell’iter di nomina avviato lo scorso novembre dal governo. Di Sarcina, messinese, è già stato segretario generale dell’Autorità Portuale di Messina. A lui toccherà il compito di portare al traguardo la realizzazione dell’attesa opera.

“Un’ottima scelta quella dell’ingegner Di Sarcina quale commissario per la costruzione del porto di Tremestieri, che sono sicuro gestirà in maniera competente e attenta questo compito così importante, concretizzando quello che abbiamo chiesto e ottenuto con un nostro emendamento”. Lo ha dichiarato il senatore Nino Germanà, capogruppo della Lega a Palazzo Madama, commissario regionale del partito e segretario della Commissione Trasporti.

“Come Lega abbiamo lavorato sodo per arrivare a ottenere il commissariamento dell’opera – ha aggiunto Germanà – precedentemente gestita da Palazzo Zanca. Adesso che è stato completato anche questo passaggio, bisogna muoversi in fretta e recuperare il tempo perduto. Quando due anni fa ho parlato del mancato completamento degli approdi di Tremestieri con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ho avuto risposte immediate ed è arrivato il finanziamento necessario per realizzare i lavori e impedire che a pochi chilometri dal ponte sullo Stretto, capolavoro dell’ingegneria moderna, ci fosse un’incompiuta. Quella del completamento del porto a sud della città – ha concluso il senatore Germanà – è una mia personale battaglia e non posso che ringraziare il nostro leader Matteo Salvini che anche in questo caso ha dimostrato di avere a cuore le infrastrutture del Sud come, appunto, il collegamento stabile tra la Sicilia e l’Europa”.

Articoli correlati