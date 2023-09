"Franco Scoglio" cardio-protetto. Ecco quanti e dove sono i defibrillatori - Tempostretto

La Misericordia, che cura i servizi sanitari allo stadio per conto di Acr Messina, rende nota la presenza di sei dispositivi di emergenza durante le partite

MESSINA – Il malore, non di natura cardiaca, di un tifoso durante la sfida inaugurale tra Messina e Turris aveva portato alla richiesta dei consiglieri comunali Carbone e Donato e del presidente della II Municipalità, Siracusano, di dotare l’impianto di un defibrillatore. Ad un giorno di distanza dalla richiesta arriva la puntuale precisazione della Misericordia, che cura i servizi sanitari allo stadio per conto dell’Acr Messina.

“Si rende noto – si legge nella dichiarazione inviata agli organi di stampa – che durante le partite al Franco Scoglio ci sono in dotazione 4 defibrillatori dislocati nello stadio e così disposti: 1 in Curva Sud, 1 in tribuna A, 1 nel settore ospiti, 1 all’ingresso delle squadre al campo e ogni ambulanza ha il suo defibrillatore. Quindi in totale sono 6 i defibrillatori” le ambulanze infatti presenti ad ogni partita sono due.

