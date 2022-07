Frane a Limina. Musumeci: "Mettiamo in sicurezza contrada Fornace" - Tempostretto

Il governatore annuncia più di 700mila euro per l'intervento in contrada Fornace. A Limina si tratta di un'opera attesa da oltre 15 anni

LIMINA – Per correrei ai ripari dopo le frane nel comune jonico la Regione ha previsto un progetto esecutivo consegnato alla fine del 2020. A distanza di quasi due anni arriva la notizia tanto attesa per il centro abitato di Limina, nel Messinese. «Abbiamo stanziato – spiega il presidente della Regione Nello Musumeci, alla guida della Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico nell’Isola – oltre settecentomila euro per questo importante intervento di messa in sicurezza. Un altro tassello che si aggiunge a tutti gli altri, un altro risultato degno di nota, a conferma che la Sicilia, nella tutela e riqualificazione del territorio, è la prima regione in Italia per somme erogate».

Via all’opera attesa da anni

Può adesso partire il conto alla rovescia per un’opera attesa da oltre quindici anni e che restituirà la piena e sicura fruibilità di contrada Fornace in un versante, a monte del centro abitato, con codice di rischio altissimo (R4), e particolarmente soggetto a movimenti franosi.

I danni causati alla strada provinciale 12 sono ben visibili (nelle foto che seguono): avvallamenti e lesioni nella pavimentazione, muri di contenimento che non resistono più alla pressione del terreno e una carreggiata che si è ristretta sensibilmente, con grave pregiudizio per il traffico veicolare. Tra le misure individuate, la costruzione di muri di sostegno e palificate, ma anche opere di regimentazione in grado di garantire un corretto deflusso delle acque piovane.