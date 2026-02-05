Fratelli Amato Trio: radici, dialogo, jazz

Giovedì 5 febbraio, alle 21, saranno in scena alla Sala Laudamo

Fratelli Amato Trio è una formazione storica del panorama jazz italiano, non solo per la sua longevità (oltre 45 anni di attività) ma per la continuità artistica, l’originalità stilistica e una profonda autenticità musicale. Giovedì 5 febbraio, alle 21, saranno in scena alla Sala Laudamo.

Il loro è un jazz che pulsa di emozione, radici e intelligenza musicale, frutto di un legame fraterno che, nel tempo, si è trasformato in un linguaggio sonoro unico e riconoscibile. Un percorso artistico costruito sulla coesione, sull’ascolto reciproco e su una visione condivisa della musica.

Cavallo di battaglia del trio è uno straordinario interplay, affinato fin dall’infanzia e reso ancora più intenso dal rapporto familiare tra i musicisti. Un dialogo costante che si riflette in ogni esecuzione, dando vita a un equilibrio naturale tra struttura e libertà espressiva.

Il loro suono è fortemente influenzato dal contesto mediterraneo e dall’identità siciliana, elementi che conferiscono ai brani una grammatica musicale originale, intensa e immediatamente riconoscibile. Una musica che affonda le radici nella tradizione e, allo stesso tempo, guarda avanti, mantenendo viva la forza espressiva del jazz.

Un appuntamento che prosegue il percorso della rassegna Jazz, invitando all’ascolto attento e a un incontro autentico con una delle realtà più longeve e significative del jazz italiano.