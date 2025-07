Frecce Tricolori (e non solo): “Attese 150mila persone”

Ci saranno il villaggio azzurro ed eventi collaterali. Chiusa l'area tra i torrenti Guardia e Pace

MESSINA – Due giorni di “maxi evento”, tra le prove del 2 e la manifestazione del 3 agosto. Messina si prepara ad accogliere le Frecce Tricolori. L’area interessata sarà quella di Pace e le attività saranno tante, non soltanto il passaggio dei jet. A parlare dei piani organizzativi, a tre settimane dal passaggio sullo Stretto, è stata la quinta commissione consiliare presieduta da Raimondo Mortelliti su richiesta della sesta Municipalità. Il vicepresidente Giovanni Donato ha chiesto di trattare l’argomento proprio in vista dell’evento, per dare maggiore contezza alla popolazione coinvolta, agli abitanti e ai commercianti della zona nord. A partecipare proprio Donato, con il presidente della sesta Municipalità Francesco Pagano e gli assessori Massimo Finocchiaro e Massimiliano Minutoli.

Finocchiaro: “In media dalle 150mila alle 200mila persone”

L’assessore Finocchiaro, che ha parlato per primo, ha spiegato: “Come sapete ogni anno l’aeronautica fa il calendario a seconda delle candidature avanzate dalle città. Quest’anno è toccato a Messina fortunatamente, visto che si parla di una manifestazione che attrae tanta gente. Ospitare le Frecce è fonte d’orgoglio, ma l’evento sarà molto ricco con varie manifestazioni aeree, tra le Frecce stesse e gli elicotteri e altri mezzi. Sarà il 3 agosto, ma il 2 ci saranno le prove generali. Mediamente attrae dalle 150 alle 200mila persone. Catania e Reggio Calabria hanno avuto queste punte di partecipazione. Saranno interessati 3 km in cui ci sarà la filodiffusione che racconterà cosa avviene. L’evento prevede un villaggio azzurro. La zona interessata sarà tra Torrente Guardia e Torrente Pace”.

Minutoli fa il punto sulla sicurezza

A completamento del ragionamento è intervenuto anche l’assessore Minutoli: “L’evento è uno dei maxi eventi di questa città ma a differenza di un concerto, che si tiene in una parte limitata, attirerà molte persone e non soltanto nello spazio delimitato tra i due torrenti. Comprenderà tutta la città. Il passaggio delle Frecce da Nord a Sud, condizioni permettendo, sarà visibile da tanti punti panoramici della città. Noi dobbiamo organizzare iniziative per la sicurezza e per non creare disagi. Il piano guarda a 360 gradi come abbiamo fatto in passato, ad esempio con il Giro d’Italia. La chiusura della strada sarà circa dalle 13 e fino alle 20 o alle 20.30. Abbiamo pensato a un piano di mobilità straordinaria, chiedendo ad Atm un piano straordinario per gli Shuttle”.

E ancora: “Per quanto riguarda la sicurezza ci sarà un punto medico avanzato, una terrazza destinata ad autorità e disabili, aree di parcheggio per mezzi di soccorso e di servizio e non ci sarà altro afflusso di vetture. Sappiamo che di sabato e domenica in tanti si recano al mare in zona nord. Con la polizia municipale abbiamo condiviso i piani in Prefettura. Attiveremo il Coc come misura preventiva. Siamo in linea con l’attivazione dei piani di emergenza e non dovremmo avere grandi difficoltà nell’attuarlo. Cosa ci preoccupa? Sappiamo che all’arrivo le persone saranno alla spicciolata ma dopo l’evento ci sarà un deflusso abbondante e la corsa a prendere i bus. Abbiamo calcolato circa 3 ore di tempo per far defluire tutti con calma e in maniera regolare. È questione di sapersi gestire e rispettare le norme comportamentali che andremo a suggerire”.

Pagano: “Che sia da input per avvicinare i giovani”

Presenti anche Francesco Pagano e Giovanni Donato, presidente e vicepresidente della sesta Municipalità. Pagano ha parlato di un “evento significativo in un contesto paesaggistico già bello di suo, in grado di generare un indotto positivo. Non ha bisogno di spiegazioni questo evento: alta professionalità, collaborazione, unita nazionale, alta tecnologia. Le Frecce Tricolori devono servire da input alle nuove generazioni per avvicinarsi alle istituzioni”.

Donato: “Ci siamo mossi per dare risposte ai cittadini”

Poi Donato: “La richiesta di essere qui oggi è partita da una mia nota. Ho avuto la fortuna di assistere alla manifestazione diverse volte, spesso a fianco di migliaia di persone. Anche gli altri Paesi ci invidiano le Frecce Tricolori e per me è un onore. Ci siamo mossi per tempo per chiedere informazioni perché sono tartassato da cittadini e commercianti che chiedono notizie sull’organizzazione e dettagli vari. Siamo entusiasti”.