Messina. 140mila euro per le Frecce Tricolori il 2 e 3 agosto

Evento atteso da tanti cittadini, che richiamerà anche i turisti

Le prove sabato 2 agosto, la manifestazione principale domenica 3 agosto. Messina ospiterà sul litorale di Pace la Pattuglia Acrobatica Nazionale (Pan), le Frecce Tricolori.

La decisione, formalizzata con la delibera di Giunta numero 470 del 19 giugno 2025, rientra nella strategia di promozione e consolidamento del “Brand Messina”, con l’obiettivo di innescare un indotto economico attraverso grandi eventi. L’evento è stato infatti inserito nel Piano Promozionale “Messina Città della Musica e degli Eventi”.

L’organizzazione dell’evento sarà curata dall’associazione Aero Club dello Stretto. Le Frecce Tricolori, simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo, rappresentano un’attrazione di richiamo internazionale, capace di generare un significativo afflusso turistico e importanti ricadute economiche dirette e indirette per il territorio.

Per la realizzazione dell’evento, è stata prenotata la somma di 130mila euro per l’anno 2025, con un’ulteriore disponibilità di 10mila euro per spese non preventivabili, fondi del progetto Poc MEI.3.1C “Sostegno Pmi Card”.

Il 2 e il 3 agosto il cielo di Messina si colorerà con le spettacolari evoluzioni acrobatiche delle Frecce Tricolori, promettendo emozioni e un forte richiamo per turisti e cittadini.