Fsc a Messina, Russo: “Che fine faranno i 4 progetti saltati?”

Fanno parte dei 127 mln definanziati nella Città metropolitana, La consigliera del Pd interroga il sindaco Basile: "Persi per colpa di chi? E si possono recuperare?"

MESSINA -“Fsc 2014-20 definanziati. Il Cipess ha definanziato 338 milioni di euro di Fondi dei piani di sviluppo e coesione destinati alla Sicilia. Non state infatti realizzate in tempo le relative obbligazioni giuridicamente vincolanti negli anni 2022 e 2023. Per la Città metropolitana di Messina, la perdita ammonta a 127 milioni di euro. Rimanendo al Comune, che ne sarà dei quattro progetti previsti? E di chi è la responsabilità di questo ritardo? La costruzione di una scuola elementare con 15 aule, palestra e auditorium a Tremestieri; la realizzazione di un asilo nido a Sperone Serri; la realizzazione di una piastra logistico-distributiva nell’area San Filippo di Tremestieri; il progetto di restauro e rifunzionalizzazione del Forte Gonzaga”. A porre le questioni è la consigliera comunale del Partito democratico Antonella Russo, con un’interrogazione urgente con risposta scritta al sindaco Federico Basile.

Quel Patto per Messina con operazioni da completare entro il 31 dicembre

Aggiunge l’esponente del Pd: “Questo pacchetto di importanti opere pubbliche era inserito nel famoso Patto per la Sicilia, a suo tempo firmato dal ex presidente Renzi con i vari Comuni. Accordo per il quale, per quanto riguarda il Patto per Messina, le obbligazioni giuridicamente vincolanti dovevano essere completate dall‘amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2022”.

Su tutti questi aspetti la consigliera chiede conferma al sindaco Basile. Scrive nell’interrogazione: “Pare, per alcune delle opere descritte, che i lavori siano in corso, come ad esempio per la

valorizzazione del Forte Gonzaga. Mentre risulta che la costruzione della scuola elementare di

Tremestieri sia definitivamente bloccata. Russo ritiene che sia “necessario che la cittadinanza comprenda se queste opere sono state bloccate, se sono state rifinanziate con altri fondi europei o nazionali, e se ci sono o meno perdite definive di finanziamenti che avrebbero potuto essere spesi per la nostra città. In sintesi, vorremmo capire se si sia trattato di uno strappo di finanziamenti alla nostra città. Oppure se ciò dipenda in qualche misura da ritardi attribuibili al nostro ente”.

Solo questo interessa all’autrice dell’interogazione “nell’esercizio del suo ruolo di consigliera comunale di Messina, al netto delle polemiche che in queste ore imperversano sugli organi di informazione tra i presidenti della regione Sicilia Musumeci e Schifani”. E così si rivolge al sindaco: “Intendo conoscere le azioni poste dal Comune di Messina, nell’ambito della sua competenza, quantomeno da dicembre 2022 ad oggi, al fine di preservare l’integrità di tali opere e il mantenimento dei relativi finanziamenti”.

Le domande della consigliera Russo al sindaco Basile e la necessità di salvaguardare i finanziamenti europei per Messina

Il sindaco è investito anche per le sue deleghe ai Rapporti con il governo e le istituzioni regionali, nazionali ed Europee; alla Programmazione economica nonché alla individuazione e programmazione monitoraggio e rendicontazione fondi extra comunali e alla pianificazione strategica Fondi europei 2021-2027. Ecco le domande:

1) “Il progetto di costruzione della scuola elementare di Tremestieri, comprensivo di 15 aule,

di palestra e auditorium, che godeva già da anni di progettazione definitiva, con il relativo

terreno già acquistato, e già in fase di progettazione esecutiva, con un finanziamento a valersi sui

Fondi sviluppo e coesione 2014-2020, si può considerare definitivamente chiuso? E per

responsabilità di chi? E il relativo finanziamento di € 6.100.000,00 destinato alla città di Messina

si può considerare defintivamente perso?

2) Il progetto di ristrutturazione e valorizzazione del Forte Gonzaga, i cui lavori pare siano

attualmente in corso, visto che l’importo di € 4.650.000,00 è stato purtroppo definanziato. E con quali

altri fondi si sta portando avanti? È stato riprogrammato sui nuovi Fsc 2021-2027?

3) Il progetto di realizzazione di un asilo nido in località Sperone Serri, finanziato con l’importo di

€ 800.000,00, risulta anch’esso riprogrammato sui nuovi Fsc 2021-2027?

4) Il progetto di realizzazione della piastra logistica di San Filippo, Tremestieri, finanziato

originariamente per l’importo di € 1.531.240,00, essendo stato anch’esso definanziato dal Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile),

con quali risorse verrà realizzato?

5) In via generale, il sindaco di Messina, visto che alla data del 31/12/2022 aveva l’esatta contezza

che le obbligazioni giuridicamente vincolanti relative a queste opere non erano state realizzate,

quali azioni ha posto in essere per salvaguardare i finanziamenti europei destinati alla città di

Messina? Ciò anche alla luce del fatto che l’attuale cancellazione di fondi europei non avviene in

maniera unilaterale da parte del governo centrale. Ma è prevista in esito al rispetto delle condizioni

dell’accordo a suo tempo firmato tra il governo nazionale e il sindaco del Comune di Messina”.