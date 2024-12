Fsc definanziati nel Messinese, “i tempi erano troppo stretti”

Il sindaco della Città metropolitana, Federico Basile, lo ribadisce;: "Un problema comune a Palermo e Catania. Confidiiamo di recuperare i progetti"

MESSINA – Fondi Fsc definanziati dal Cipess e 127 milioni mancanti. Il sindaco di Messina e della Città metropolitana ribadisce la sua posizione. Sul tema, la consigliera del Partito democratico Antonella Russo ha presentato un’interrogazione urgente. Sottolinea Federico Basile: “Quello dei Fondi per lo sviluppo e la coesione, è un problema che nasce da lontano. E riguarda tutte le Città metropolitane in Sicilia. Non solo Messina ma anche Palermo e Catania. I tempi erano troppi stretti, dato l’obbligo vincolante entro il 31 dicembre 2022”.

Continua il sindaco: “In questi casi, è inevitabile che le procedure amministrative s’allunghino. Nel momento in cui dobbiamo realizzare un’opera, il cronoprogramma si diliata. E, riguardo agli Fsc, la scadenza non è stata posticipata. Noi avevamo chiesto alla cabina di regia un prolungamento dei termini sia per i progetti da realizzare, sia il programma di finanziamento. Questo non è avvenuto. Oggi il governo regionale chiede giustamente di trovare una soluzione. Questi fondi possono ancora utilizzati con altri finanziamenti per i vari progetti previsti. Confidiamo che si trovi una soluzione. Non abbiamo mai perso fondi. Piuttosto, è stata negata a noi la possibilità di riprogrammare le risorse, nonostante l’impossibilità di appaltare le opere non fosse imputabile alla Città metropolitana”.

Che fine faranno quattro progetti a Messina?

In particolare, in relazione al Comune di Messina, la consigliera del Pd Russo, nell’interrogazione con risposta scritta, chiede che sorte avranno quattro progetti: la costruzione di una scuola elementare con 15 aule, palestra e auditorium a Tremestieri; la realizzazione di un asilo nido a Sperone Serri e di una piastra logistico-distributiva nell’area San Filippo di Tremestieri; il progetto di restauro e rifunzionalizzazione del Forte Gonzaga.

