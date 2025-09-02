 Fuga di gas a Torregrotta, 4 feriti e area sgomberata

Alessandra Serio

martedì 02 Settembre 2025 - 12:55

Scoppia condotta del metano nell'area Asi. Ustionati 3 operai e un vigile del fuoco.

Torregrotta – E’ provvisorio il bilancio dell’incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi nell’area Asi di Torregrotta dove quattro persone sono rimaste ustionate nella fiammata causata dalla fuga di metano da una condotta di via XXI Ottobre. L’area è ad alta densità di traffico ed a ridosso di una zona abitata, sgomberata precauzionalmente dal Comune.

Come stanno i feriti

Tra i feriti, tre operai e uno dei vigili del fuoco intervenuti sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona e la condotta. Il pompiere è stato ricoverato all’ospedale di Milazzo per gli accertamenti.

Area sgomberata

Per effettuare le operazioni di riparazione, già avviate, è stata sospesa l’erogazione del metano i quasi tutto il comune.

