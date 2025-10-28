 Fuga di gas, chiusa per ragioni di sicurezza la Ss114 a Giardini Naxos

Gianluca Santisi

martedì 28 Ottobre 2025 - 18:22

Lo stop alla circolazione è stato disposto nei pressi del Ponte Alcantara, al confine con Calatabiano

GIARDINI NAXOS – In seguito ad una perdita di gas, è stato interrotto a Giardini Naxos il transito veicolare sulla Strada Statele 114, nei pressi del Ponte Alcantara. Lo stop al traffico è stato disposto in entrambi i sensi di marcia per ragioni di sicurezza. Ne ha dato notizia la Protezione Civile di Giardini Naxos che sta disciplinando la viabilità con la Polizia Locale.

L’area viene presidiata dalle forze dell’ordine e i tecnici sono già al lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza. A provocare la fuoriuscita di gas sarebbero stati i lavori di realizzazione della rete di fibra ottica. Durante lo scavo sarebbe stata danneggiata la conduttura del gas.

