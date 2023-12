Fuochi d'artificio conservati in un furgone in un magazzino: sequestrati oltre 750 kg di materiale - Tempostretto

L'operazione è stata condotta dagli agenti di Barcellona Pozzo di Gotto. Il luogo era privo di licenze e di qualsiasi sistema di sicurezza, a pochi passi dalle case

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Dopo il sequestro a Naso, arriva un’altra operazione con al centro fuochi d’artificio conservati in luoghi non idonei e senza alcun sistema di sicurezza. Gli agenti di polizia del commissariato di Barcellona Pozzo di Gotto, infatti, durante i controlli in vista dei festeggiamenti di fine anno, ha rinvenuto e posto sotto sequestro 755,50 kg di materiale, stipati in un furgone all’interno di un magazzino.

Il luogo, privo di qualsiasi omologazione e licenza, si affacciava sulla strada ed è a pochi passi da abitazioni e attività commerciali, quindi un rischio per l’incolumità delle persone. La procura della Repubblica presso il tribunale di Barcellona, guidata da Giuseppe Verzera, ha disposto non soltanto il sequestro ma anche la messa in sicurezza dei luoghi, con l’intervento degli artificieri. I poliziotti hanno catalogato tutto il materiale, conservandone una campionatura e procedendo poi alla distruzione di tutto il resto. Il responsabile è stato deferito in stato di libertà per detenzione abusiva di materiale esplodente.