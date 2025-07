Fuoco in Sicilia. Brucia la riserva dello Zingaro, evacuazioni a Partinico, panico tra i residenti

Palermitano e trapanese nella morsa delle fiamme ancora nella notte. Abitazioni minacciate a San Vito Lo Capo, situazione critica a Custonaci e alla riserva.

Palermo – L’immagine più tragicamente emblematica del 25 luglio di fuoco in Sicilia è certamente quella della Riserva dello Zingaro nella morsa dell’incendio fino alla tarda nottata. In fiamme sono andati centinaia di ettari di macchia mediterranea dell’area protetta tra le più conosciute e apprezzate dell’isola.

Il fuoco ha alimentato i roghi che hanno letteralmente coronato le colline della zona, dove i Vigili del Fuoco hanno lottato per tutta la serata e la nottata, dopo una giornata da incubo che, tra le 8 e le 18, aveva già fatto registrare 44 richieste di intervento soltanto nella provincia di Palermo, 50 gli interventi nel corso della giornata tra palermitano e trapanese.

Evacuazioni a Partinico

Pompieri, Forestale e Protezione Civile sono stati impegnati nella città di Palermo (dove un rogo ha danneggiato parte del cimitero di Santa Maria del Gesù), a Santa Caterina Gela, Monreale, Trabia, Bolognetta, Trappeto e Partinico, dove sono stati attivi per ore ben 7roghi, due dei quali hanno lambito le abitazioni, spingendo all’evacuazione precauzionale di circa 30 persone. Soccorso un vigile del fuoco, che è stato trasportato dal 118 in ospedale. In serata le squadre anti incendio erano ancora impegnate a Camporeale, Piana degli Albanesi e Belmonte Mezzagno.

Bruciano San Vito Lo Capo e lo Zingaro

Giornata da incubo anche nel trapanese- Incendi a Custonaci e Buseto Palizzolo. Particolarmente critica la situazione a San Vito Lo Capo dove fino alla notte le fiamme hanno minacciato le abitazioni. Roghi anche a Monte Sparagio, Chiesanuova, Napola, Fulgatore e Monte Cofano.