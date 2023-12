Furci. Al "Pugliatti" studenti al lavoro per un anno, sognando l'assunzione - Tempostretto

Il dirigente Luigi Napoli ed il suo staff hanno l'obiettivo di superare il gap tra mondo della scuola e mondo del lavoro

FURCI – L’obiettivo prefissato dal dirigente Luigi Napoli e da tutto lo staff è di superare il gap tra mondo della scuola e mondo del lavoro, seguendo le linee guide ministeriali, con l’attività di apprendistato che prevede la sottoscrizione di un contratto di lavoro attraverso il quale gli studenti-lavoratori frequenteranno il 35% dell’orario scolastico in azienda e il 65% a scuola.

Già dal mese di settembre, il dirigente ha individuato i docenti che seguiranno quest’attività, per contattare le ditte specializzate del territorio, informare gli studenti circa l’opportunità di formazione offerta ed avviare l’iter amministrativo. Grazie anche all’assistenza tecnica di Carmelina Maimone, referente dell’Anpal Servizi, agenzia tecnica del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con i docenti referenti apprendistato (Giuseppe Aicolino e Simona D’Amico) insieme ai referenti Pcto, i professori Concita Spadaro, Davide Arabia e Alfonso Ruggeri hanno intrapreso importanti momenti di colloquio e formazione per la transizione scuola – lavoro, sono riusciti a partecipare al bando regionale.

In questo anno scolastico quattro studenti delle classi quinte intraprenderanno un percorso parallelo scuola – lavoro per mettere a frutto le proprie conoscenze e competenze finora acquisite: C. G. della classe 5 Costruzione ambiente e territorio), e B. F. della classe 5 ad indirizzo Manutenzione – assistenza – tecnica si recheranno presso la Fincorsorzio, con sede principale a Roma e sede operativa a Roccalumera, azienda che gestisce le fasi di progettazione e manutenzione delle reti gas del territorio jonico;

T. P. della classe 5 ad indirizzo Manutenzione – assistenza – tecnica, svolgerà presso la carrozzeria Nucita-Phoenix s.r.l. di S.Teresa di Riva, un’attività specializzata nel settore auto così come G. S. che lavorerà presso la Jonica Carrozzeria s.r.l. di S.Teresa di Riva.

I quattro studenti, selezionati secondo dei criteri precisi, dovranno seguire un calendario, che li vedrà impegnati sia a scuola che al lavoro, durante le ore mattutine secondo un contratto che prevede una paga prevista come formazione, e il riconoscimento dei contributi previdenziali.

L’attività dell’Istituto d’Istruzione superiore Pugliatti continua ancora attraverso colloqui con le ditte specializzate in diversi settori, dal turistico all’amministrativo e marketing che contribuiranno alla formazione degli studenti con percorsi di apprendistato e di Pcto (Alternanza scuola lavoro).

Tutto questo rappresenta una grande opportunità sia per le aziende che avranno l’occasione di conoscere gli studenti per un intero anno scolastico potendo valutare a giugno la trasformazione di questo contratto in forme di assunzione, sia per gli studenti che avranno così la possibilità di mettere a frutto le competenze, le conoscenze e le abilità acquisite negli anni di studio; avranno la possibilità di capire appieno cosa vuol dire impegno e dedizione; avranno la possibilità di capire cosa vuol dire rispettare il luogo di lavoro per puntualità e serietà; avranno la possibilità di mettersi in gioco consapevoli che il percorso di apprendistato è una formazione personale, che può offrire loro una prospettiva di lavoro importante.