Furci. "Da Palermo e Messina per vedere ballare Mattia". In 3mila per il vincitore di "Amici" - Tempostretto

FURCI SICULO –“Da Palermo e da Messina per vedere ballare Mattia”. Sono arrivati nella cavea del Parco comunale di Furci diverse ore prima dello spettacolo, per un posto in prima fila. Alle 23, l’orario in cui Mattia Zenzola, il vincitore dell’edizione 2023 di “Amici” di Maria De Filippi, ha fatto ingresso per l’esibizione nell’anfiteatro, stracolmo in ogni ordine di posto (quasi 3mila spettatori), un gruppo di giovanissime fan ha alzato un cartellone con su scritta la provenienza, vale a dire da un capo all’altro della Sicilia: “Da Palermo e da Messina per vedere Mattia”. L’attesa e l’intraprendenza delle ragazze è stata ripagata. Mattia, finita l’esibizione, nel bel mezzo dello spettacolo, si è avvicinato, le ha abbracciate e baciate. Ed ha portato con se quel cartellone, ringraziandole per il tanto affetto. La cavea è rimasta colma sino alla seconda uscita di Mattia, dopo la mezzanotte, che ha chiuso la serata. Il vincitore di “Amici” (e con lui il maestro Raimondo Todaro) è stato ospite dello spettacolo “La Notte delle stelle”, appuntamento di gala, organizzata dopo 4 anni di pausa a causa del Covid, che ha visto la partecipazione di circa 200 ballerini provenienti dall’Italia e dall’estero. Sono stati loro a colorare e animare lo spettacolo, gratuito, che ogni anno organizzano i maestri Olivato con la scuola “Blackpool dancing”. Campioni bulgari di danze standard, campioni internazionali e la prima coppie alla Coppa del mondo per le danze latine: Vincenzo Termini e Sharon Arena; i finalisti all’Europeo e campioni Italiani 2023 di danze Argentine e tanti altri ospiti, hanno fatto da cornice alla kermesse. Mattia Zenzola è stato ricevuto anche al Comune dal sindaco, Matteo Francilia e dall’assessore agli spettacoli, Giovanni Catania. Nei due giorni di permanenza a Furci, Mattia, 19enne di Bari, ha avuto modo di assaggiare le granite siciliane e fare il bagno nel mare che bagna la spiaggia bandiera blu della cittadina jonica. Unico ma piacevole inconveniente la ressa di ragazzine a caccia di selfie ed autografi.