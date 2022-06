Furci. "Dal passato al futuro del Pianeta", presentato il libro di Rosangela Todaro - Tempostretto

Nell'Aula consiliare del Comune

FURCI SICULO – “Dal passato al futuro del Pianeta” è il libro di Rosangela Todaro che è stato presentato nell’Aula consiliare del Comune di Furci Siculo. L’opera, prestigiosa e ricca di contenuti, nasce, oltre che dalla attenzione personale verso la tematica, anche dalla lunga esperienza professionale dell’autrice, già responsabile dell’Ufficio promozione turistica nonché componente della Commissione Ambiente presso l’ex Provincia regionale di Messina.

Nella presentazione dell’opera l’esposizione di Rosangela Todaro, così come l’intera scrittura del libro, è stata semplice ed al tempo stesso efficace ed esaustiva, pur affrontando problematiche abbastanza complesse: dalle risorse energetiche ai fattori di inquinamento, dal turismo sostenibile a tanti altri fattori connessi con lo sviluppo e la difesa dell’ambiente.

Altrettanto importanti i contributi dei tre esperti intervenuti: Antonino Savoca, geologo, che ha parlato in particolare di deforestazione e difesa del suolo; Giorgio Foti, già dirigente presso l’assessorato regionale all’Agricoltura, che ha trattato la tematica della trasformazione delle coltivazioni in Sicilia anche in relazione alla normativa nazionale ed europea; Manuela Cordaro, consigliere comunale di Furci Siculo con delega all’Ambiente, che si è soffermata sullo smaltimento dei rifiuti e la raccolta differenziata.

Le interessanti problematiche e la capacità argomentativa dei relatori hanno coinvolto direttamente il pubblico presente, peraltro assai qualificato, dando luogo ad un interessante dibattito.

All’evento è stata partecipe , per l’Amministrazione comunale di Furci Siculo, l’assessore alla Cultura Rosanna Garufi che ha portato i saluti istituzionali, mentre il coordinamento della serata è stato affidato alla prof. Rossana Ricciardi. Una riflessione sulla valenza culturale ed educativa dell’opera è stata fornita anche dalla professoressa Ninuccia Foti, presidente dell’Osservatorio Beni culturali dell’Unione dei Comuni delle Valli joniche dei peloritani.