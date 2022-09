Furci. Francilia "irrompe" sul palco di Cateno De Luca: scintille tra i due - Tempostretto

Si infiamma la campagna elettorale nella Jonica. Il fuori programma in piazza "S. Cuore", gremita di cittadini provenienti da tutto il comprensorio

FURCI SICULO – Fuori programma ieri sera nel corso del comizio di Cateno De Luca, candidato alla presidenza della Regione, in piazza “S. Cuore” a Furci Siculo, gremita di cittadini provenienti da tutto il comprensorio. Nel corso del suo intervento, De Luca ha parlato di “voto utile”, tirando in ballo il sindaco di Furci Matteo Francilia, candidato con la Lega alla Camera, nel collegio plurinominale Messina-Enna. Non sono mancate le “frecciate” all’indirizzo del primo cittadino, che non ha gradito. Poco dopo, infatti, Francilia si è presentato sul palco. De Luca dopo qualche minuto gli ha dato la parola. Il sindaco ha esordito che lui, Furci e i furcesi “meritano rispetto e non prese in giro”, sostenendo che il comizio che stava tenendo De Luca non sarebbe stato autorizzato. Immediatamente è intervenuto Giuseppe Lombardo, candidato con Cateno De Luca e dirigente di “Sicilia Vera” esibendo attraverso il telefono cellulare la pec inviata al Comune di Furci Siculo. De Luca ha rimarcato dal canto suo che è stato seguito l’iter previsto dalla normativa in vigore e pertanto era tutto in regola. Accuse politiche reciproche. Momenti di tensione, tra applausi e fischi. Il tutto in diretta facebook. Dopo pochi minuti il comizio è ripreso. La campagna elettorale continua.