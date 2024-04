Furci. Giornata internazionale del Jazz, il maestro Coglitore con gli studenti tra musica e... talenti

Una lezione-concerto emozionante per i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo grado

FURCI SICULO – Una mattinata all’insegna della buona musica ha animato la sede di Furci Siculo dell’istituto Comprensivo Livatino in occasione della Giornata Internazionale del Jazz. I ragazzi hanno avuto l’opportunità di incontrare il maestro Carmelo Coglitore, rinomato esponente del panorama jazzistico siciliano, e di interagire con lui durante un’emozionante lezione-concerto.

L’evento, organizzato dall’assessora alla Pubblica istruzione Rosanna Garufi con la preziosa collaborazione della dirigente scolastica Germana Lanzafame, ha rappresentato un momento di grande festa e condivisione per l’intera comunità scolastica. Diversi alunni, guidati dalla professoressa di musica Castrignanò, hanno dato prova del loro talento musicale suonando la batteria, la pianola e il clarinetto. Le loro esibizioni, eseguite con grande passione e maestria, hanno incantato il pubblico presente, regalando un’atmosfera ricca di emozioni.

“Festeggiare l’International Jazz Day con i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo grado di Furci Siculo è stata un’esperienza magnifica”, ha dichiarato il sindaco Matteo Francilia. “Ringrazio di cuore il Maestro Carmelo Coglitore per la sua disponibilità, la dirigente scolastica Germana Lanzafame per aver sposato l’iniziativa, la professoressa di musica Castrignano, l’esperto e critico musicale Giovanni Sturiale e l’assessore alla Istruzione Rosanna Garufi per l’organizzazione impeccabile”.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai ragazzi, protagonisti indiscussi dell’evento, che hanno dimostrato grande talento e passione per la musica. “Un’esperienza da ripetere”, ha concluso il primo cittadino, “che ha suscitato emozioni profonde tra tutti i partecipanti. In qualità di Sindaco, sono orgoglioso della mia comunità che riesce sempre a cogliere il senso del bello e a trasmetterlo alle nuove generazioni”. L’iniziativa, inserita nell’ambito delle attività volte a promuovere l’educazione musicale tra i giovani, ha riscosso grande successo.