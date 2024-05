Furci, navigando nel futuro del lavoro con gli studenti dell’Istituto superiore “Pugliatti”

Lavorativ@mente 2030: importante incontro per orientare e preparare i giovani alle sfide del mercato del lavoro

FURCI – L’Istituto di Istruzione Superiore “Salvatore Pugliatti” di Furci Siculo ha ospitato l’evento “Lavorativ@mente 2030”, un convegno dedicato all’orientamento e alle opportunità per il futuro professionale dei giovani. L’incontro, rivolto agli studenti delle classi quarte, agli apprendisti e ai genitori, ha coinvolto anche aziende locali partner dell’istituto, creando un dialogo costruttivo tra scuola e mondo del lavoro.

Focus sulle competenze trasversali e sul Pcto. Al centro del dibattito, i temi cruciali per l’inserimento lavorativo dei giovani, con particolare attenzione ai servizi offerti dal Centro per l’Impiego di Santa Teresa di Riva e agli strumenti messi a disposizione dall’Agenzia tecnica del Ministero del lavoro. La dottoressa Carmelina Maimone ha sottolineato l’importanza di esperienze come il Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (Pcto), l’apprendistato e i tirocini estivi per sviluppare competenze pratiche e professionali e acquisire un vantaggio competitivo nel mercato del lavoro.

Collaborazione tra scuola e aziende per creare opportunità concrete. La collaborazione tra scuole e aziende è stata individuata come elemento chiave per creare opportunità concrete per i giovani. Il consulente del lavoro Salvatore Bucalo, l’ingegnere Giuseppe Moroso della Scuola Edile di Messina, la dottoressa Valeria Mento dell’agenzia Randstad e i docenti tutor per apprendistato e PCTO hanno condiviso le loro esperienze e competenze, offrendo agli studenti una panoramica dettagliata delle opportunità disponibili.

Un evento informativo e coinvolgente. Il convegno “Lavorativ@mente 2030” ha fornito agli studenti gli strumenti e le informazioni necessarie per affrontare con successo il mercato del lavoro. La professoressa Graziella Cacciola, moderatrice dell’evento, ha garantito una conduzione attenta e coinvolgente, assicurando che ogni argomento venisse trattato in modo esauriente e coinvolgente.

Un passo avanti verso il futuro

L’evento rappresenta un passo avanti importante verso l’obiettivo di accompagnare i giovani nel loro percorso di transizione dal mondo scolastico a quello lavorativo, preparandoli con le competenze e l’esperienza necessarie per costruire un futuro professionale solido e gratificante.