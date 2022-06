Furci. Premi e service Lions per gli studenti del "Pugliatti" - Tempostretto

Ecco tutti i vincitori dei concorsi promossi dai Lions a livello nazionale e regionale

FURCI SICULO – Per gli studenti dell’Istituto Superiore “Pugliatti”, sede associata di Furci Siculo, tanti premi e attività promossi dal Lions Club di S. Teresa di Riva.

Al concorso nazionale di fotografia Lions MD 108 sul tema “Società e Ambiente”, si è classificata al 1° posto Georgiana Ureche, studentessa della 5 classe “Turismo”, per le scuole superiori; a lei sono andati una targa e un premio in denaro, assegnati al recente Congresso Nazionale Lions di Ferrara, e consegnati alla vincitrice in una breve cerimonia organizzata nell’Istituto di Furci Siculo, dal presidente del Lions Club di S. Teresa di Riva, Carmela Maria Lipari, alla presenza del dirigente scolastico, prof. Luigi Napoli, dei docenti e della classe e del referente del Club, Massimo Caminiti.

Concorso “Una proposta per l’Ambiente”

Mentre nell’ambito del concorso regionale “Una proposta per l’Ambiente”, promosso dal Distretto Lions Sicilia, sono stati consegnati premi, riconoscimenti e attestati agli studenti che hanno partecipato con diversi gruppi di lavoro, coordinati dai docenti Samuele Cicitta, Concita Spadaro, Rosa Anna Fichera.

E’ risultato vincitore del 1° premio, Antonio Lambro, della IV classe Catl (“Costruzione Ambiente Territorio e Legno”), consistente in un corso di alta specializzazione in educazione ambientale e sostenibilità.

Sono stati assegnati anche i premi ad altri due studenti, Eros Spadaro della 5 classe, Catl (“Costruzione Ambiente Territorio e Legno”), e Bruno D’Amore della classe 2 A (Mat. Professionale), consistenti in corsi di specializzazione ambientale, che nella graduatoria finale, si sono piazzati tra i primi dieci.

Il Delegato Regionale Lions dell’Area Ambiente, Andrea Donsì , ha esposto l’obiettivo del concorso ed evidenziato l’importanza della tipologia dei premi consegnati, la formazione specialistica che può avviare all’accesso professionale i giovani partecipanti.

La cerimonia di premiazione

La manifestazione di premiazione si è svolta a conclusione dell’incontro su “La sicurezza stradale” organizzato dai Lions e Leo Club santateresini che ha visto gli interventi qualificati dell’avv. Elisea Malino borsista dell’Università di Messina, dell’ing. Gianluca Puglisi, titolare di Scuola Guida, e della comunicazione della dott.ssa Giuseppa Cassaniti Mastrojeni letta dalla presidente Lions, Lipari. Ha coordinato i lavori, Dario Sparacino, presidente Leo, alla presenza di un centinaio di studenti. L’incontro ha ricevuto grande apprezzamento da parte dei presenti e della collaboratrice del dirigente, prof.ssa Graziella Cacciola la quale, portando i saluti del Dirigente Scolastico, prof. Luigi Napoli, ha fatto gli onori di casa per l’occasione. Per i Lions hanno portato i saluti il presidente di Zona, geom. Onofrio Chillemi e il presidente di Club, Carmela Maria Lipari, sottolineando l’impegno di continua collaborazione del sodalizio con le scuole del territorio.