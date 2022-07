Furci, sabato l'inaugurazione del "nuovo" lungomare. Ci sarà Musumeci - Tempostretto

Il presidente della Regione subito dopo parteciperà a S. Teresa di Riva al Pontificale in onore della Patrona, presieduto dall'arcivescovo

FURCI SICULO – Sarà inaugurato sabato 16 luglio alle 10 il “nuovo” lungomare di Furci Siculo, rimesso a nuovo grazie ad un finanziamento finalizzato alla salvagurdia della costa, concesso dalla Regione (pari ad 1 milione e 200mila euro). Alla cerimonia, sarà presente il presidente della Regione, Nello Musumeci. Ad accoglierlo, il sindaco, Matteo Francilia. Nel contesto dell’inaugurazione, il lungomare sarà intitolato al professore Carmelo Garufi, sindaco di Furci dal 1952 al 1985. Ad impartire la benedizione sarà il parroco, padre Massimo Briguglio. “Sono molto contento – ha dichiarato il sindaco, Matteo Francilia – per la realizzazione di un’opera pubblica straordinaria, importante per difendere il litorale dai marosi e ridare al contempo vigore estetico alla litoranea, anche grazie ad opere del Comune che hanno fatto del lungomare di Furci (la spiaggia da quest’anno è bandiera blu) uno dei più belli del comprensorio jonico”. Subito dopo, alle 11, il presidente Musumeci parteciperà al solenne Pontificale in onore della Madonna del Carmelo, patrona di S. Teresa di Riva. La funzione religiosa, sarà presieduta dall’arcivescovo di Messina, mons. Giovanni Accolla.