Furci sceglie il "buon governo" di Matteo Francilia. Ecco gli eletti in Consiglio comunale - Tempostretto

La più votata in assoluto è stata Maria Vera Scarcella, della lista di Rigano, con 325 preferenze

FURCI – Trecentoquattro voti di scarto tra i candidati a sindaco, 303 tra le liste. Furci Siculo ha scelto la linea della continuità premiando il buon governo del sindaco uscente Matteo Francilia. La sua lista “Per Furci – Francilia Sindaco” ha ottenuto 1.251 voti, quella del rivale Francesco Rigano, “Una marcia in più”, si è fermata a 948. Ventotto le schede nulle, dodici le bianche. In virtù dell’esito del voto, in maggioranza andranno in Consiglio Daniela Mercurio, Giovanni Catania, Rosanna Garufi, Giovanni Curcuruto, Luciana Lampo, Carolina Foti, Salvatore Pino e Agatino Pistone. Primo dei non eletti è Marco Finocchio ma per lui è certo uno scranno in quanto Giovanna Catania e Rosanna Garufi sono assessori designati da Francilia e, quindi, lasceranno spazio agli altri candidati della lista. Per la minoranza andranno in consiglio Francesco Rigano, come candidato sindaco giunto secondo, Maria Vera Scarcella (la candidata più votata in assoluto con 325 preferenze), Angelo Manganaro e Francesca Spadaro. “Vincere le elezioni cinque anni fa – ha commentato Francilia – è stato bellissimo, rivincerle è ancora più bello. La vittoria è di tutta la squadra, di Furci e dei furcesi. Non è la mia vittoria. Si deve sempre fare meglio e di più ed è questo che faremo nei prossimi cinque anni. Ci tengo a sottolineare che questo scarto importante di voti, circa 300, è la dimostrazione che si è fatto benissimo in questi anni. E’ stato premiato il buon governo. Per il futuro – ha aggiunto Francilia – punteremo l’attenzione sulla messa in sicurezza del territorio, con interventi di regimentazione delle acque in via Cesare Battisti e messa in sicurezza dei torrenti e del territorio di Artale. Abbiamo tanti progetti esecutivi pronti da trasformare in opere pubbliche”.

I voti di lista

Lista “Per Furci – Francilia Sindaco”

1) Giuseppe Carnabuci 87

2) Giovanni Catania 298

3) Giovanni Curcuruto 200

4) Marco Finocchio 123

5) Carolina Foti 136

6) Rosanna Garufi 200

7) Sara Gasco 99

8) Luciana Lampo 181

9) Daniela Mercurio 304

10) Salvatore Pino 149

11) Agatino Pistone 133

12) Piero Trimarchi 122

Lista “Una marcia in più”

1) Angelo Manganaro 276

2) Serena Ceraolo 62

3) Vincenzo Di Bella 104

4) Rosario Ferraro 71

5) Alessandro Foti 79

6) Paolo Mascena 67

7) Salvatore Puccio 93

8) Carmelo Rinà 50

9) Maria Vera Scarcella 325

10) Francesca Spadaro 246

11) Sandro Salvatore Triolo 101

12) Rosaria Ucchino 183

(in grassetto gli eletti)