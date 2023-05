Furci. Matteo Francilia riconfermato sindaco con oltre il 56% dei voti VIDEO - Tempostretto

L'uscente vince ancora la sfida elettorale con Rigano

LA DIRETTA – interviste di Carmelo Caspanello, riprese di Matteo Arrigo

FURCI – Con oltre il 56% dei voti Matteo Francilia è stato rieletto sindaco di Furci. Neanche questa volta lo sfidante Francesco Rigano è riuscito a spuntarla. Tra i due uno scarto di circa 300 voti. Nel 2018 Francilia si era imposto in maniera netta, con 1.345 voti pari a quasi il 60%, mentre Rigano si era fermato a 905 preferenze (il 40,22%). Il recupero di Rigano non è bastato a colmare il gap. Per lo sfidante 956 voti pari al 43.1%, mentre il sindaco uscente voti ne ha presi 1.260, pari al 56,9%. Rigano si è importo nella sezione n. 4, quella della frazione Artale con 36 voti (10 quelli riportati da Francilia), ma nelle altre tre sezioni elettorali (centro e delle frazioni Grotte e Calcare) l’uscente si è imposto con scarti sufficientemente larghi, tanto da determinare il risultato finale a suo favore. A Furci l’affluenza alle urne è stata del 73,60% con un leggero calo rispetto al 2018 (-1,99%). Su 3.150 aventi diritto al voto, sono andati a votare in 2.256.