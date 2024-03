Furci Siculo, commercialisti incontrano i giovani del Pugliatti

Nuova tappa dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Messina in una scuola superiore messinese per gli incontri con i giovani fortemente voluti dal presidente dell’Ordine Francesco Vito. Il presidente, la segretaria Maria Lorena Todaro e i consiglieri Maria Cammaroto e Salvatore Bucalo hanno dialogato con i ragazzi della sezione di Furci Siculo dell’istituto superiore Salvatore Pugliatti. Introdotti dalla professoressa Antonina Pellegrino, i rappresentanti dell’Ordine hanno dialogato con i ragazzi sulle loro aspettative per il futuro, spiegando loro quale può essere la prospettiva che li attende se scegliessero di percorrere la strada del commercialista e affini e quali sono le tante opzioni lavorative che si aprono.

I ragazzi dal canto loro si sono dimostrati molto incuriositi dall’invito rivolto del presidente Vito di continuare il percorso formativo frequentando la facoltà di Economia. L’abilitazione alla professione e le direttive che dovrebbero muovere qualunque professionista, insieme agli strumenti forniti dall’Ordine, sono stati tra i tanti temi del dibattito.

L’incontro a Furci segue il tavolo organizzato il mese scorso con gli studenti dell‘istituto Jaci di Messina. Secondo il presidente Vito: “Questi incontri sono utili a loro ma anche ai nostri associati e all’Ordine, perché è importante assicurare il ricambio generazionale nelle nostre fila, è utile anche a noi confrontarci con le nuove generazioni ed è fondamentale favorire il corretto approccio dei più motivati alla libera professione”.