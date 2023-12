Furgone contro carroattrezzi sull'A20, muore operaio - Tempostretto

L'uomo si è spento nella notte al Policlinico. L'impatto sabato sera ad Acquedolci

Non c’è stato niente da fare per il 43enne coinvolto nel terribile incidente avvenuto sabato sera sulla A20 Messina-Palermo. L’operaio si è spento al Policlinico di Messina, dove era stato ricoverato per la gravità delle sue condizioni. Tra sabato e domenica l’uomo, di origine albanese, era stato operato ad una gamba all’ospedale universitario, dove era arrivato in elisoccorso. L’arto è stato amputato ma il suo quadro clinico era molto compromesso ed è spirato la notte scorsa.

L’incidente

L’impatto è avvenuto al km 109 della corsia direzione Messina, all’altezza di Aquedolci. Il furgone con a bordo l’operaio è entrato in collisione con un carro attrezzi ai margini della carreggiata. Ad avere la peggio è stato l’operaio, che viaggiava nel vano posteriore del furgone, condotto dal titolare, un piccolo imprenditore della zona nebroidea. Solo lievi conseguenze per i conducenti dei due mezzi.

La Polizia Stradale è ora a lavoro per ricostruire le cause e la dinamica dell’impatto.