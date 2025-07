Furgone contro moto a Patti, muore imprenditore 51enne

La vittima è Andrea Trimarchi, titolare di un cantiere navale. Lascia moglie e due figli

Patti – Un’altra vittima nel circondario pattese, dopo l’incidente sul lavoro costato la vita al 37enne Biagio Rizzo. Andrea Trimarchi, 51 anni, è morto nello scontro avvenuto nel pomeriggio tra una moto e un furgone. L’impatto è avvenuto nella zona industriale di Patti, a ridosso della provinciale che conduce a San Piero Patti. Al vaglio della Polizia la dinamica dell’incidente mortale.

Soccorsi inutili

Trimarchi era a bordo di una moto di grossa cilindrata, non di sua proprietà, quando per cause ancora da chiarire si è scontrato con il mezzo di lavoro. L’imprenditore del settore nautico è apparso subito grave ed è deceduto prima che l’ambulanza potesse tentare la corsa in ospedale. L’uomo lascia moglie e due figli.

Sequestrata la salma

La Procura di Patti ha disposto il sequestro della salma per gli accertamenti medico legali ed ha chiesto agli accertatori di verificare le condizioni della strada e quelle di conduzione della vittima e dell’uomo al volante del furgone.