Furgone in... fumo, lunghe code in Tangenziale - Tempostretto

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia stradale

MESSINA – Il fumo che fuoriusciva da un furgone in transito lungo la Tangenziale, all’altezza di Boccetta, ha creato attimi di apprensione. Per il conducente sono stati attimi concitati e di paura ma per fortuna non si sono registrati conseguenze, grazie agli interventi immeditati. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco ed ancor prima gli agenti della Polizia stradale, intervenuti con un proprio estintore in attesa dei pompieri. Sulla Tangenziale si sono registrati dei rallentamenti. Il mezzo era adibito al trasporto di merce da consegnare ai clienti.