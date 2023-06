Furnari, grave 54enne schiacciato da trattore - Tempostretto

Il mezzo si è ribaltato mentre l'uomo lavorava in un fondo agricolo. L'elisoccorso lo ha trasportato al Policlinico di Messina

FURNARI – Grave incidente in campagna per un 54enne, avvenuto nella zona di San Filipppo a Furnari. L’uomo, di origini rumente, è rimasto incastrato tra i bracci di un trattore che si è ribaltato, riportando parecchie ferite.

Immediato l’intervento di un’ambulanza del 118, poi il trasferimento in elisoccorso al Policlinico di Messina. Non si teme per la sua vita ma alcuni dei traumi sono molto seri, quindi i medici si sono riservati la prognosi in attesa degli sviluppi.

A lavoro i carabinieri della stazione di Falcone per chiarire la dinamica del fatto.