Furti e vandalismi nell’isola ecologica di Spartà, “ritardi nella differenziata”

Lo comunica Messina Servizi, che ha presentato denuncia

MESSINA – Hanno rubato dei catalizzatori essenziali per il funzionamento dei mezzi per la differenziata. Oltre ai furti, anche azioni vandaliche hannno colpito l’isola ecologica di Spartà nelle scorse notti. A comunicarlo è Messina Servizi. Tre i veicoli danneggiati a causa del furto, con la conseguenza di “ritardi nella differenziata soprarttutto nell’area nord della città”.



Fa sapere Messina Servizi Bene Comune: “Abbiamo immediatamente formalizzato una denuncia alle autorità competenti e forniremo le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti sul luogo.

Tali atti non hanno solo colpito i veicoli di Messinaservizi, ma anche altri mezzi utilizzati da società con cui collaboriamo anche in area centro. Messinaservizi è impegnata a garantire la continuità e l’efficacia dei servizi offerti alla cittadinanza e sta lavorando intensamente per ripristinare la piena operatività. A seguito di tali atti la Messinaservizi Bene Comune aumenterà i controlli nelle tre aree per evitare che tali episodi possano ripetersi”.