Furti in supermercati nel 2022: arrestata una donna fuggita all’estero

Lei e altri complici hanno rapinato diversi locali commerciali nell'hinterland barcellonese e nella Sicilia occidentale

È stata arrestata all’estero, in Romania, ed è stata ricondotta in Italia, dov’è sbarcata all’aeroporto Ciampino di Roma scortata dal personale del sevizio per la Cooperazione internazionale di Polizia – S.I.Re.N.E., una donna romena ricercata dal 9 agosto del 2022 e per la quale il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva messo all’epoca un mandato d’arresto.

Lei e altri tre complici connazionali, tutti via via rintracciati, erano accusati di essere stati gli autori di numerosi furti in supermercati nell’hinterland barcellonese e della Sicilia orientale. In tutto si tratta di un gruppo formato da nove persone. La suo arrivo in Italia è stata condotta nella sezione femminile del carcere di Roma-Rebibbia.